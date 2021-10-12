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浪犬每日旅行30公里　謹守乘車禮儀惹眾議！

▲土耳其有隻大黃狗熟悉地搭乘各式交通工具，一天竟能移動高達30公里！（圖／Instagram帳號：boje_ist） 
▲土耳其有隻大黃狗熟悉地搭乘各式交通工具，一天竟能移動高達30公里！（圖／Instagram帳號：boje_ist） 

編輯中心/綜合報導

2021-10-12 17:38:30

哪來這麼Chill的狗狗？許多人的夢想是背著行囊即刻坐車旅行在城市的每個角落，而這樣簡單又難以達成的夢想，土耳其的這隻大黃狗竟率先達成，牠每日搭乘當地大眾運輸交通工具，熟門熟路往返在各個地點之間，為其安裝追蹤器後更發現，這隻狗狗一天竟能移動27到30公里的距離！

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▲大黃狗：哈囉！要　起搭車嗎？（圖／Instagram帳號：boje_ist） 
▲波奇一上車就成為全場焦點。（圖／Instagram帳號：boje_ist） 
土耳其伊斯坦堡有隻名為「波奇（Boji）」的浪浪，為土耳其國寶坎高犬（Kangal Shepherd Dog）及牧羊犬的結晶，牠每日穿梭在城市的各個角落，甚至熟練地搭乘所有大眾運輸工具，不管在公車、地鐵還是渡輪，都有民眾發現過牠的身影。

▲波奇：全大眾運輸都是我家！（圖／Instagram帳號：boje_ist） 
▲波奇把大眾運輸當成自己家。（圖／Instagram帳號：boje_ist） 
▲波濟：我還會遵守「先下後上」的乘車禮儀喔！（圖／Instagram帳號：boje_ist） 
▲波奇還會遵守「先下後上」的乘車禮儀。（圖／Instagram帳號：boje_ist） 
大眾運輸中波奇最常出沒的便是地鐵，因此常有路人將牠的身影PO上網路，使波奇漸漸成為當地名犬，越來越多人知道牠的存在後引來了動物團體的關心，他們將其帶回健康檢查並配戴追縱設備，後來發現波奇一天竟能搭乘地鐵約29站，旅行距離則遠達27到30公里！

波奇在搭乘許多大眾運輸工具後，甚至學會了乘車禮儀，不僅搭電梯會靠邊站外，上下車也謹守著「先下後上」的好習慣。如此有禮又有趣的狗狗迅速在網路世界爆紅，大家回覆：「土耳其對待流浪動物真的很友善～」、「快叫站務人員，牠逃票」、「有旅行魂的浪浪」、「人家是旅行青蛙，牠是旅行狗狗！」。（編輯：李惠婷） 

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