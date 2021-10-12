兩隻二哈「放聲尖叫」超陶醉 金金皺眉看飼主：還不管？
大家的耳朵還好嗎？哈士奇的「ㄎㄧㄤ」眾所皆知，常做出奇異行為已經讓人類都見怪不怪，但國外網友家的與兩隻二哈共同生活的黃金獵犬似乎不這麼想，面對兩隻放聲嚎叫的哈士奇，金金眉眼左移右瞪示意主人：「該管管了吧？」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 18:20:15
黃金獵犬叫「佐伊（Zoey）」，而兩隻瘋狂的哈士奇分別是「傑克森（Jackson）」與「妮可（Nico）」。飼主首先飼養的是佐伊，那時牠就像家中的王，想躺哪就躺哪，對這寧靜悠閒的生活無比享受，可就在某一天飼主竟帶回來兩隻哈士奇，從此，生活的品質就朝安靜的路上越離越遠！
影片中能看到其中一隻二哈向天嚎叫，原先在旁躺著好好的二哈聽見後，竟不明所以地跟著放聲尖叫，原先安靜的空間瞬間被兩道淒厲的狗嚎劃破，兩隻還越叫越上癮，似乎短時間不打算停止！
能看見趴在旁邊的佐伊非常無奈，對目前的狀況束手無策，只能不停移動著自己的眉眼，暗示飼主該管管這兩隻瘋狂的狗狗！網友們看到這影片都紛紛笑瘋，回覆說：「誰來給這隻金金一對耳塞，牠快要躁鬱症了XD」、「養一隻二哈就要瘋了，這人竟養兩隻」、「為這隻勇敢的狗鼓鼓掌，要撐下去啊！」、「既然阻止不了，那就加入牠們啊！」。（編輯：李惠婷）