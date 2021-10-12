吃buffet夾雞腳遭酸！她神回「3句」秒閉嘴 眾大喊療癒
到buffet吃到飽餐廳用餐，能享用到各式各樣的高級料理，但對於吃什麼才夠回本，每個人都有獨特的見解。對此，就有網友抱怨，她中午去吃buffet時，夾了一盤自己最愛吃的雞腳，沒想到卻被後面桌的客人嘲笑，於是她轉身回嗆3句話，讓對方瞬間安靜，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 18:57:30
原PO在《爆怨公社》表示，她今天中午去吃buffet時，夾了一盤雞腳回到座位開心享用，卻聽到後面一桌的三姑六婆，用台語說「有夠笨的，來吃這個竟然吃雞腳，真的有夠笨」，她聽完後端著雞腳轉身，並用台語淡定回應「這個雞腳很香很好吃，妳們要吃嗎？吃了嘴巴就不會臭了」。
原本講話很大聲的三姑六婆，一聽到原PO的回應，瞬間閉上嘴巴不敢說話。她透露，自己很愛吃雞腳，因此到昂貴的buffet也會想夾來吃，雖然吃buffet夾雞腳真的不回本，但自己吃得開心比較重要，反觀那群三姑六婆「連回應我的勇氣都沒有」。
貼文曝光後，網友也紛紛大讚，「當然是愛吃什麼夾什麼阿，吃個東西還要計較錢，嘖嘖」、「吃Buffet想吃回本真的很痛苦！！那是去吃開心的...不是去吃到飽的」、「Buffet不就是吃自己喜歡的嗎」、「回的漂亮哈哈哈，太療癒了」、「buffet就是要吃自己喜歡吃的東西跟多樣性，他們不會懂，他們只知道要吃回本」。（編輯：許智超）