COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

小5數學難翻？爸算錯「這題」被兒取笑　答案曝光全戰翻

▲有網友分享兒子的數學題目，並好奇自己究竟是算錯還是答案錯了。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲有網友分享兒子的數學題目，並好奇自己究竟是算錯還是答案錯了。（示意圖／取自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-10-12 21:17:57

近年來小學生的回家作業，有時難度及無厘頭程度都破表，連家長都被考倒。昨（11）日就有網友分享，兒子回家訂正數學考卷，卻有一道題目想了很久都寫不出來，於是他好奇看了一眼，立刻回答「答案是1張」，想不到被兒子取笑，正確答案也讓他感到十分困惑，因此發文問「到底是考數學還是考中文？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《PTT》表示，兒子在訂正數學考卷，卻有一題想了5分鐘都寫不出來，因此他決定親自教兒子數學，看到題目寫道「大雄有一張長54公分、寬90公分的長方形壁報紙，現在他想把它裁成大小相同的正方形紙張，最少可以裁成幾張？」

▲原PO一看到題目，立刻回答「1張」，但背面的答案卻是15張，讓他相當困惑。（圖／翻攝自《PTT》）
▲原PO一看到題目，立刻回答「1張」，但背面的答案卻是15張，讓他相當困惑。（圖／翻攝自《PTT》）
原PO看完立馬說「這題根本不用算，用眼睛看就知道答案是1張（裁成54cmx54cm）」，然而背面的答案竟是15張，害他反被兒子取笑，最後只好發文問「請問小五數學題，是我算錯了嗎？或是正確解答寫錯了呢？」

▲原PO隨後也公布正確解法，題目的目標是要找到54、90的公因數。（圖／翻攝自《PTT》）
▲原PO隨後也公布正確解法，題目的目標是要找到54、90的公因數。（圖／翻攝自《PTT》）
貼文曝光後，就有網友立刻回應「這題的目標在於找出54和90的公因數」。對此，原PO也公布解答「54、90的公因數有1、2、3、6、9、18，所以裁成邊長18的正方形會最少張，54、90分別除以18等於3、5，因此3乘以5等於15，答案就是15張」。

其他網友看完也紛紛回應，「笑死，考數學還是考中文」、「題目沒說清楚（指）是要全用完」、「出這個題目的人中文太爛」、「感覺題目沒出完整，至少要再加幾個字吧」、「題目設計錯誤」，但也有不少人認為，「題目後面沒錯啦，就相同的最少幾張，長寬就真的寫反」、「題目根本沒問題，看不懂的人回去重讀小學吧」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀