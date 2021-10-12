小5數學難翻？爸算錯「這題」被兒取笑 答案曝光全戰翻
近年來小學生的回家作業，有時難度及無厘頭程度都破表，連家長都被考倒。昨（11）日就有網友分享，兒子回家訂正數學考卷，卻有一道題目想了很久都寫不出來，於是他好奇看了一眼，立刻回答「答案是1張」，想不到被兒子取笑，正確答案也讓他感到十分困惑，因此發文問「到底是考數學還是考中文？」
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 21:17:57
原PO在《PTT》表示，兒子在訂正數學考卷，卻有一題想了5分鐘都寫不出來，因此他決定親自教兒子數學，看到題目寫道「大雄有一張長54公分、寬90公分的長方形壁報紙，現在他想把它裁成大小相同的正方形紙張，最少可以裁成幾張？」
原PO看完立馬說「這題根本不用算，用眼睛看就知道答案是1張（裁成54cmx54cm）」，然而背面的答案竟是15張，害他反被兒子取笑，最後只好發文問「請問小五數學題，是我算錯了嗎？或是正確解答寫錯了呢？」
貼文曝光後，就有網友立刻回應「這題的目標在於找出54和90的公因數」。對此，原PO也公布解答「54、90的公因數有1、2、3、6、9、18，所以裁成邊長18的正方形會最少張，54、90分別除以18等於3、5，因此3乘以5等於15，答案就是15張」。
其他網友看完也紛紛回應，「笑死，考數學還是考中文」、「題目沒說清楚（指）是要全用完」、「出這個題目的人中文太爛」、「感覺題目沒出完整，至少要再加幾個字吧」、「題目設計錯誤」，但也有不少人認為，「題目後面沒錯啦，就相同的最少幾張，長寬就真的寫反」、「題目根本沒問題，看不懂的人回去重讀小學吧」。（編輯：許智超）