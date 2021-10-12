尪煎蘿蔔糕超豪邁！她一看險暈倒 「這招」讓2萬人笑翻
蘿蔔糕在台灣是隨處可見的美食，除了在早餐店裡可以吃到這道料理，有些人也會在家自己動手煎。不過，就有網友抱怨，她某天要出門倒垃圾時，請老公幫忙煎蘿蔔糕，想不到回家一看差點暈倒，立馬阻止對方繼續煎，貼文一出，卻笑翻一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 22:17:58
原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，她準備晚餐時，垃圾車突然來了，於是請老公幫忙煎好市多買的蘿蔔糕，等等回來就可以一起吃，怎料，她倒完垃圾回家，卻看到平底鍋裡有一整條蘿蔔糕，讓她看了差點暈倒，忍不住大喊「老公啊你為什麼沒切！」
老公淡定回應，「你沒說要切啊！我倒了油就放進去了」，原PO聽了十分無奈，因為蘿蔔糕上頭的紋路，就是給人切好再煎的。她接著將整條蘿蔔糕拿起來，用廚房紙巾墊著切片再重煎，最後才避免這場悲劇，「好險我看到時，他才剛下鍋，不然後果...」。
貼文曝光後，也吸引2.1萬人按讚，紛紛留言笑說，「笑死，沒看過這麼豪邁的」、「霸氣啊，這樣就不怕吃不飽了」、「很棒了，至少還記得要倒油」、「烤牛排做法啊！深藏不露」、「男子漢沒在切蘿蔔糕的啦！」、「好險提早發現，不然後果就是3天早中晚餐加宵夜都吃蘿蔔糕」、「你老公在做男子漢料理」。（編輯：許智超）