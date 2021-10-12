國旅券中獎號碼出爐！男嗨「數字一樣」 結局GG：有救嗎
為提振國內經濟，政府除了推動「振興五倍券」政策，各部會也加碼推出振興券。今（12）日交通部觀光局規劃的國旅券也抽出首批60萬張，身分證末2碼為「21、32、98，67、97」及後3碼為「410」的登記者即中籤。對此，就有一名網友指出，朋友今日開心透露身分證末2碼和中獎號碼相同，但下秒真相曝光後，讓原PO尷尬詢問「這樣有救嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 22:15:54｜2021-10-12 22:22:42
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示今日開抽國旅券，而他的友人在群組分享其身分證末2碼為「97」，剛好符合中獎資格，但對方下秒卻尷尬坦言「沒有去登記國旅券，今天才補登記」，原來友人發覺自己中獎後才趕緊登記，讓原PO傻眼詢問「這樣有救嗎？」
問題一曝光，就引來許多人搖頭直呼，「沒救了啊！他現在登記就是下一次抽了」、「手寫了一串數字發現中樂透頭獎，但發現根本沒實際去買彩券，這樣有可能會讓你兌獎嗎？」、「補登是啥鬼」、「急救無效」。
據了解，國旅券第一波抽籤完成後，已於12日下午17時發送簡訊通知中籤民眾，屆時民眾就可登上「共通平台」查詢。而中籤者也可於國旅券平台輸入手機號碼、身分證或居留證字號末四碼，登入後即可領取國旅券QR Code。（編輯：陳雅雲）