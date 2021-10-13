50嵐也有調酒級點法？客喊「布丁去黑糖」 網一聽全臉綠
台灣是當之無愧的手搖飲王國，不少人天天都要來一杯才過癮，不過如今手搖飲市場競爭激烈，有愈來愈多的網紅、藝人品牌搶著加入，而老字號手搖「50嵐」仍舊在市場佔有一席之地，深受民眾喜愛。不過日前就有一名網友提到，自己排隊買飲料時聽見前方女客人像「點調酒」似的，洋洋灑灑朝著店員列出了多種要求，離譜經歷曝光後也掀起眾人討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 10:18:39｜2021-10-13 10:20:34
該名女網友在PTT的WomenTalk版上還原事發經過，她提到日前自己一時口渴於是到50嵐點餐，卻意外聽見前方女客人的「調酒級點法」，該名女客當時對著店員喊出自己要一杯「布丁奶茶大杯九分滿，基底換四季春，布丁去黑糖，比1分糖不甜一點」，同時還要求「可以給我看你們冰塊嗎？」，確認過店員提供的大小後，這才滿意的喊「那我要這個大小的冰塊兩顆！」。
這樣的點法也讓原PO不禁臉綠表示「不知道她是不是常客還是店員素質良好，也沒多問什麼」，更直言如果是自己遇到肯定會大翻白眼。經歷曝光後也讓該篇文章瞬間被推爆，不少鄉民們也紛紛留言表示驚嘆「店員忍住沒蛤很厲害耶」、「所以她點的是沒有焦糖的布丁四季青奶，然後0.8分甜+兩顆冰塊？」、「第一次聽到這種點法，好扯」、「布丁去黑糖是要倒出來用刀子切嗎？」、「還以為在點調酒，基底咧」、「只有我想到007點雞尾酒的畫面嗎？」。
不過留言中也有網友推測，該名女員工或許是「神秘客」或店內常客，才會有如此刁鑽的點法，「這會不會是前員工？」、「如果是常客這樣應該還好吧！台灣手搖飲可以這麼發達不就是因為客製化很成功嗎？如果都不能客製那我喝超商的就好」、「常到那間點吧 店員都習慣了」。
事實上先前網路上就曾熱議過到手搖店要求店員「洗珠（要求珍珠過水）」、「豹紋鮮奶（加三份珍珠）」的點法，也換來不少員工的無奈心聲，當時就有工讀生出面解釋，其實菜單上根本沒有這種點法，只是有部落客、網美拍照發到IG、部落格上，結果意外掀起一股炫風，卻也因此造成不少店員困擾。（編輯：楊智傑）