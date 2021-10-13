北市月租雅房「特價4800」！照片曝光 眾震驚：好像坐牢
許多人離鄉背井到外地工作，大多都要租房過日子，不過租房要注意的事情很多，除了要衡量價格，也得考慮環境安全等；對此，近日就有房東在招租，並貼出一間位於台北市西門町的雅房，月租金只要4800元，不過照片曝光後，也讓眾人臉綠直呼「好像在坐牢」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 10:41:29
近日有網友在臉書社團《台北租屋、出租專屬社團》貼出招租文，表示一間單人雅房原價6000元，打8折後變4800元，地點在萬華區昆明街，交通方便，且含水、電、瓦斯、網路、第四臺和公電費用，室內空間約1.5坪。
不過從照片上可以看到，大門打開就是床，而整個室內空間也僅能容得下一張單人床，牆壁上還貼了窗戶造型的壁紙，連個簡易的衣櫃也無處可放，並特別提醒「此間雅房允許最多一人入住」。
貼文一出，掀起熱議，「網咖感覺比較舒適」、「我家廁所好像比這個房間大」、「好像在坐牢」、「比車位還小…. 衣服生活用品放哪？」、「比我家陽台小」、「太壓抑了」、「短租適合吧，但女生感覺完全不行，衣服直接不知道怎麼辦」、「去台北！工作累了回家看到自己家長這樣，那種累不是累是心更累，還給我貼窗戶壁紙」。
不過，也有不少人緩頰，「感覺是背包旅店因為疫情沒客人，只好另謀出路，加油～」、「這個地點大小，我覺得對得起他的價格」、「這很適合常常北上，但不會定居在北部的人啊，單純要個洗澡睡覺地方而已，至少照片看起來乾淨」、「應該是旅客的生意做不到，改做長租客吧」、「我覺得在台北對於『臨時』找不到適合租屋處的北漂族而言是不錯的選擇，起碼不用被房東綁半年／一年約」。（編輯：郭佩蓉）