看牙醫拿五倍券遭拒收！婦愣：不是說等於現金 真相尷尬
因應新冠疫情肆虐，嚴重衝擊國內經濟，行政院便推出振興五倍券，盼能帶動消費經濟，這次不僅面額提高到五千元，也開放許多去年未開放的項目，包含電商等等。不過，近日就有網友分享自己帶小孩去看牙醫後，想用五倍券結帳卻被拒收，讓她非常傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 11:02:47
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「剛帶小孩去看牙醫，拿出小朋友自己的五倍券要支付他自己看牙的費用，結果店家表示不收，5倍券不是等同現金嗎？上網查了一下，也不是不符合消費的地方，請問這是怎麽樣？」
貼文一出，網友紛紛回應「大醫院也有收耶，怎麼牙醫診所沒收」、「其實真的是看人，像我們診所也不收」、「收不收，找不找零，真的都看店家，目前我沒有遇到不收不找零的 ，算蠻幸運」、「建議真的每一個地方都問問看，不然就像之前有人吃火鍋吃完，發現人家不收好食券，超尷尬」、「店家有權力拒收欸！看病前先問一下，會比較好」。
另外，也有不少網友感嘆，直指「笑死本來就不是現金好嗎，攤收店家都有權利不收，怎麼會是現金」、「本來店家就有權利不收，很多都有貼不收五倍券」、「店家只要有權利不收，這本來就不是現金」、「行政院長自己說是現金的，實際試了之後發現根本不是」、「看吧，政府真的尷尬，一直說是現金，結果店家可以拒收，如果是現金誰不收？」（編輯：張嘉哲）