家裡被螞蟻攻佔！他曝「驅逐1神物」 主婦狂讚：超好用
相信大家都有遇過居家除蟲的困擾，無論是蟑螂螞蟻都希望牠們能遠離家園，但是使用殺蟲劑又擔心危害人體健康，因此就有一名網友在社團分享除螞蟻的居家常備神物，網友一看也大讚：「這個真的超好用！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 11:34:44
原Po在《我愛全聯-好物老實説》社團分享，由於家裡出現螞蟻讓他感到相當困擾，因此在牆角、螞蟻常常經過的路徑上灑上「痱子粉」，並且以痱子粉封住出入口，待螞蟻逃亡時再以膠布黏貼牠們，果然很快就乾淨溜溜，螞蟻也不再出現，讓他開心地表示：「原來痱子粉不只打麻將好用，連螞蟻都會怕實在讓人意想不到，螞蟻已經全部消失了」。
原來在螞蟻行徑的路線上，灑上痱子粉就能覆蓋螞蟻留下的氣味、找不到走過的路，而且其中的滑石成分能讓螞蟻多水死亡，因此能驅趕螞蟻。網友看了都紛紛大讚：「長知識了」、「我也是用痱子粉」、「真的好用又便宜」。
另外也有網友提醒，必須注意痱子粉成分，如果內含玉米粉就不適用，而且需要定期補粉才能有效完整驅離螞蟻，也要做好徹底打掃不留下食物殘渣，並且將垃圾袋打包密封好，才能避免吸引螞蟻找上門喔！（編輯：陳珮瑜）