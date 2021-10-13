工作壓力大？「12星座」職場幸運星曝　快來看你該討好誰

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水瓶座幸運星 提供宏觀事業
深秋十月，白羊座的人際關係因為土星順行而回溫，平時職場上沒有什麼交集的人脈與舊識，開始對你噓寒問暖起來，此時的水瓶座會挾帶著博愛人道的精神，莫名的就想對你好，替你勾勒宏觀的事業藍圖與行進方向。這時的你只要秉持著感恩的心即可。想請水瓶座為你做事請給他絕對的自由，你不計前嫌、不按牌理出牌的作風更能抓住他的心。
金牛座
白羊座幸運星 提供行動建議
深秋十月，總是謹言慎行的金牛座，也許在踏出下一步之前，都要躊躇不定、猶疑半天，別再蹉跎下去，快約白羊座的同事或領導，到他們喜愛的餐廳吃飯喝茶，讓他們為你在年底前希望能達成的目標給你建言、助你一臂之力。
雙子座
處女座幸運星 提醒核心價值
深秋十月，現在正逢水逆時期，同是水星守護的雙子座與處女座，都會接收收到許多寶貴的訊息，不同於雙子座的善於表達，處女座總是會把珍貴的資訊，吸收與內化成工作上的素材，此時，你不妨虛懷若谷的向低調行事的處女座，適時的往他臉上貼金，讓他看到你虛心學習的模樣，處女座就會很樂意當個好老師。
巨蟹座
魔羯座幸運星 提供支持力量
深秋十月，巨蟹座溫柔顧家的個性來到職場上，雖然細心有餘，但若能出現一位務實的摩羯座來為你分憂解勞，必能更順利的完成工作項目。找找工作職場中的摩羯座同事，趁著空閒的午後和對方來場促膝長談，用你溫柔的眼神，說明他在工作上對你的支持與後援有多麼重要，受到鼓勵以及肯定的他，會為你完美的達成任務。
獅子座
天蠍座幸運星 成為夥伴關係
深秋十月，天生具有領導風範的獅子座，若有足智多謀的天蠍座在旁為自己出主意，你們將會是這段時間事業上的最佳拍檔。記得帶上你的小筆記本，拉著天蠍座同事一起喝杯咖啡，分析著當前項目的好壞利弊，畫出你倆合作的利益大餅，誘惑他進入你規劃的團隊陣營。
處女座
射手座幸運星 提醒適度放鬆
深秋十月，順行木星緩解了處女座的工作壓力，不過已經習慣隨時保持警覺的你，似乎不知道放輕鬆面對工作的感受，這時候帶著手搖杯、小點心到射手座的座位上串門子就對了，跟著他學習如何在忙碌緊繃的工作中，適時平衡工作壓力，說不定還能收穫一段說走就走的旅行。
天秤座
巨蟹座幸運星 組建成功團隊
深秋十月，正逢生日月的天秤座，做起任何事情來都能得心應手，不過，長袖善舞的你，身旁若有注重細節、又待人溫柔的巨蟹座來為你出主意，更是是不容易出錯，也能凝聚向心力。無論你與身邊的巨蟹座同事是否有過節，記得換上一臉軟萌的眼神，拉著他傳達你需要協助的心意，天生母性的的巨蟹座肯定是一口答應的。
天蠍座
天秤座幸運星 協助經營人脈
深秋十月，火星進入天蠍座的命宮，加深了你神秘又難以捉摸的外表，偏偏在工作職場上總是需要與人為善，此時的你碰得一鼻子灰或許就成了家常便飯。這時請你快換上楚楚可憐的表情，直接向天秤座發出求救訊號，容易心軟的天秤座絕對不會棄你而去，為你長袖善舞開拓人脈。
射手座
金牛座幸運星 確保金錢安全
深秋十月，愛好自由的射手座在職場上也許不拘小節，因此能夠表現亮眼，不過，當遇到項目預算需要把錢用在刀口上時，對錢有絕對敏銳直覺的金牛座是你的不二人選，能夠替你把關。花點小錢省大錢，記得帶著物超所值的伴手禮去討好金牛座，他會幫你省下大把大把不該花的錢。
魔羯座
雙子座幸運星 保持彈性策略
深秋十月，摩羯座好不容易在冥王星的壓制下鬆一口氣，腦袋可能還處在打結的狀態中，遇到需要趕進度又得按部就班的案子，自然搞得一個頭兩個大。這時你就該用一桶香酥油燙的炸雞去誘拐鬼靈精怪的雙子座來坐鎮，替你找出計劃中可以調整或是刪減的部分，降低你的負擔。
水瓶座
雙魚座幸運星 激蕩無限創意
深秋十月，在水瓶座的命宮裡逆行的土、木轉為順行，使你整個人如釋重負，腦袋輕鬆不少，此時若能找到也是處於靈感爆棚的雙魚座同事，跟你一起腦力激蕩，就有機會能把腦中的奇思異想付諸實現。記得找個浪漫又輕鬆的寵物餐廳，拋出你的創意梗，他會運用想像力無限延伸下去。
雙魚座
獅子座幸運星 才華互相欣賞
深秋十月，雙魚座的玄秘宮有順行木星的力量加持，此時靈感大爆棚的你，腦中有許多一閃而過的創意項目，不妨邀約和你同樣充滿創意能量的獅子座多到熱門餐廳或網紅景點走動，還在腦袋中勾勒的想法說不定就此成型，立馬就能開工。（編輯：郭佩蓉）
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