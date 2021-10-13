有錢人「擁10間房」生活卻極簡！眾見財富動向嘆：沒必要
多數人努力工作，就是為了累積財富，保障未來生活無虞。不過就有網友發現，身邊不少50多歲的親友，明明已經相當有錢，卻還是生活極簡，連車子開了20年都不願換。而省下來的錢的動向曝光，卻讓不少網友相當感慨「他們觀念就覺得沒必要」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 11:56:04｜2021-10-13 11:59:06
原PO在論壇PTT上發文提到，「我觀察到身邊許多50-60歲的人，很有錢卻生活極度簡樸，明明房地產也10幾間，手機卻用7~8年，沒壞還捨不得換，車子買代步車，20年了還在開，出門吃飯嫌貴，一邊碎唸食材才多少錢，買生活物品還要貨比三家或是等折扣活動」。
原PO也發現這些親友省下來的錢，都再度拿去買房，不禁讓他感慨「資產不斷滾動，但是當事人根本沒享受到，如果還年輕的話，可以說是為了未來節儉，但都50-60歲的人了，還不享受生活，要等到什麼時候？難道給子孫揮霍有比較好嗎？」
不少網友看完也回應「花錢是一種技能，不是所有人都會的」、「不是他們節儉，是他們觀念就覺得沒必要」、「買房子就是他的享受啊，你不懂他的快樂」、「那個年代的人都這樣，省吃儉用，有錢了自己也沒享受到，孩子們倒是很揮霍」、「台灣很多這種，年輕的也是一堆」、「他們如果喜歡揮霍炫富，不可能富有到晚年」、「景美捷運站義美整排的地主，還穿著破洞的吊嘎」、「真的聰明的有錢人都是低調享受」、「個性使然也沒什麼不對，有些人一花錢就全身不舒服」。（編輯：潘毅）