網紅比醫生律師有錢？男好奇求解 釣出百萬YouTuber神回
近年來台灣各種類型YouTuber不斷崛起，網紅頻道更多到不可數，擁有社群影響力、成為網紅、YouTuber也成為不少青少年心目中能成名致富的行業。日前就有網友在社群論壇《Dcard》上好奇發問，這些檯面上當紅的YouTuber、網紅的收入是否超過了醫生、律師，沒想到文章曝光後釣出了擁有216萬訂閱人數的Joeman親自回應。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 12:03:50
以台灣傳統價值來說，醫生、律師這類職業社經地位既高，收入也相對豐厚，自然是不少家長期待孩子努力的方向，然而隨著世代演變，價值觀也逐漸鬆綁，有許多年輕學子對於「網紅」、「YouTuber」等新興職業更有興趣，日前就有網友好奇，每次觀看草爺吃龍蝦花了好幾萬，或是Joeman拍攝「奢華對決」企劃時，同行的來賓友人都不怎麼驚訝，是否這些網紅收入「是不是都比醫生、律師那些還有錢啊？」。
文章曝光後網友們也紛紛提出自己的看法，其中就有不少人認為其實不論網紅或醫師、律師，身在行業頂端的收入自然不低，不過網紅常常靠的是流量獲利，而醫生律師則有一定難度的專業技術傍身，「你舉的例子是網紅前端班當然有錢」、「網紅賺的是熱錢，和NBA那種球星一樣，賺15年就夠，每年保證砵滿盆滿」、「醫生律師可以賺一輩子，網紅說不定幾年後就過氣了」。
至於內文提到的YouTuber Joeman，有觀眾也點出「Joeman就算不當網紅，在科技業打滾10年的年資也是全台收入的頂端呀」、「拜託九妹至少也是全台財富前一趴的人，別那麼瞧不起他，他的收入在ytr圈也是前幾的」，底下留言更釣出本人親自回應「頂級的醫生律師還是屌打我們啦」，過去他雖然未透露真實收入，但也曾表示自己的財富是全台前1%。
不過一線的YouTuber真實收入究竟為何，事實上去年阿滴就曾大方公布自己的月收入，表示公司的收入來源包括「YouTube廣告收益、賣雜誌、線上課程」三大方面，並坦言粗略估計一個月能賺上80萬左右，但因公司的各項支出如人事成本、租金或印刷費等，成本就高達75萬。（編輯：楊智傑）