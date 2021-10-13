國旅、農遊券雙雙中獎！他嗨翻卻「根本領嘸」 真相糗了
為提振國內經濟，政府除了推動「振興五倍券」政策，各部會也陸續公布振興券的中籤者號碼，今（13）日農遊券中籤號碼公布後，就有名幸運網友開心直呼自己連續兩天都「中籤」，更曬出自己的身分證末碼表示，不只國旅券首抽中籤，今天又被農遊券挑上，沒想到高興之餘卻被網友們一句話點破美夢。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 14:29:18
隨著振興五倍券的第一梯次兌領、數位綁定啟用，各部會所推出的加碼振興券也開始了首周的抽籤，周二國旅券首抽60萬份、i原券首抽10萬份，農遊券今則首抽22萬份，中籤號碼曝光後，一名網友興奮的在PTT發文表示，自己就是連續中了國旅券跟農遊券的「天選之人」。
原PO興奮表示，連續兩天公布了加碼券的中籤號碼，沒想到自己幸運地都中了獎，「就是一個字，爽！」更開心表示當時自己無視旁人說「勾選越多券中獎機率越低」的說法，全部的加碼券都有勾選，不過文章曝光後卻吸引不少熟知「遊戲規則」的網友紛紛留言解釋「一週只能選一種」、「是以先中的那個為準」、「就算這周你全都抽到，也是只有一張啦」、「白爽了，不想用也不能放棄唷」。
●國旅券中籤號碼
21、32、98、67、97、410
●i原券中籤號碼
64、85
●農遊券中籤號碼
89、32、54、597、453、152
事實上，民眾每人每週最多「中籤1次」，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。同一週各部會加碼券的中籤號碼可能重複，中籤結果將依個人所勾選的加碼券及各部會抽籤時間之先後順序決定，且中籤後，如未使用，視同放棄，不得選擇其他部會加碼券。提醒民眾記得至五倍券官網登記、查看，避免錯過中籤機會。（編輯：楊智傑）