牛仔褲別再丟洗衣機！造型師抖「致命原因」：放冰箱就好
牛仔褲好搭配又耐穿，是許多人衣櫃必備的單品之一，不過，你知道牛仔褲其實不要丟洗衣機洗比較好嗎？對此，美國一名造型師芭塔爾（Ranya Batal）日前就表示，「千萬不要再把牛仔褲丟進洗衣機洗了」，並且曝光了致命原因。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 14:29:41
根據外媒《LADbible》報導，芭塔爾日前在社群平台《TikTok》上分享一段影片，表示雖然不洗牛仔褲很噁心，但是洗過的牛仔褲不僅會褪色，且永遠都不會像一開始一樣合身。她接著說「只要將牛仔褲放進封口塑膠袋裡，再放入冰箱2天」，就能讓牛仔褲看起來像新的一樣。
不只芭塔爾這麼認為，就連牛仔服飾龍頭「Levi’s」的執行長伯格（Chip Bergh）也認同此觀點，並表示洗牛仔褲會磨損材質，而他自己也從未將牛仔褲丟進洗衣機清洗，只會局部地清潔褲子上的髒污，若真的太髒，則會用快速手洗的方式。
但是，不少人為此抱持懷疑態度，認為不丟洗衣機清潔，牛仔褲上的「細菌」會很多；對此，無毒清潔品牌Branch Basics聯合創辦人樂芙（Kelly Love）則表示，不用擔心不洗牛仔褲會累積細菌，「只要將牛仔褲放在烈日下曬幾天，直到沒有異味，就能分解有機化合物」，也可以順便節省水和能源。（編輯：郭佩蓉）