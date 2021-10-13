唐鳳出手了！達人「好食券地圖」改版 結帳不怕沒得Pay
行政院為提振國內經濟，推出「振興五倍券」政策，而經濟部加碼的500元好食券也同步正式啟用，不過好食券開放使用後卻災情頻傳，不少民眾到了餐廳消費完後卻處處碰壁，日前地圖達人江明宗也推出了改版過後的「好食券地圖」，在唐鳳政委與內政部資訊中心的協助下，更新了更多資料並加入過濾功能，能更方便民眾使用。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 15:54:45
先前有不少網友抱怨，領到好食券後到了好食券官網上合作店家，用完餐才發結帳時對方「不能刷卡，也不能用好食券」，許多民眾也紛紛湧入經濟部臉書洗版求救「明明是列在名單上的連鎖店家，卻不給pay啊」、「夜市跟市場很多沒有刷卡機啊，請問綁信用卡怎麼用」。
而日前統整好食券資料，彙整成「非官方好食券地圖」的達人江明宗也在臉書宣布，隨著好食券的政府網站改版，加上唐鳳政委與內政部資訊中心的協助，他也依據新版資料進行好食券地圖的改版，並解決了大量住址資料轉換的工作，盡量確保了地圖與實際店家的位置資訊無誤，並增添了「商店類型」、「行政區域」等過濾方式，讓民眾查詢時更加方便。
不少人敲碗支付方式內添加「信用卡」項目也一併更新，不過江明宗也提醒，好食券官網備註提到「好食店家適用之數位支付工具，係由金融機構、電子支付機構所提供，實際適用支付工具仍以店家現場提供為主」，現場狀況仍以店家為主。
此外，好食券官網也提到，民眾只要在結帳時，利用綁定數位五倍券之支付方式，進行交易，再由系統後台判定抵扣好食券之額度，就能於下期帳單進行回饋，消費金額若大於好食券使用金額，差額部份也可由數位五倍券支付。（編輯：楊智傑）