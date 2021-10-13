車主開引擎蓋驚見胡桃海！崩潰清出7桶 兇手竟是「牠」
看見這一幕想必車主一定既崩潰又傻眼！美國一名住在北達科他州的男子比爾Bill Fischer日前將一輛雪佛蘭轎車停在自家院子，某天他掀開引擎蓋檢查，竟然驚見裡面塞了滿滿的胡桃，當下他非常震驚，沒想到這場惡作劇的罪魁禍首竟然是一隻小松鼠！
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 16:01:03
比爾表示其實他常常看見一隻紅松鼠出沒在自家院子裡，有時牠甚至會跳到車上，由於過去每一兩年就會發生松鼠將胡桃藏進他的車裡，因此只要時候一到比爾就必須定時清車。只是沒想到這一次這隻「鄰居鼠」為了過冬儲量，又挑選他的愛車當「倉庫」，然而這一次胡桃的量讓他非常傻眼！
日前比爾出差返家時，看見愛車旁散落不少胡桃，當下心想一定又是紅松鼠來借放胡桃了，因此他按照慣例打開引擎蓋準備清理時，沒想到今年的存量比往年多很多！正當比爾清除引擎蓋裡以及拆下所有擋泥板、以為清理得差不多時，沒想到開車過彎時又發現連雨刷槽裡也有胡桃在滾動，最後他總計清出42 加侖（大約185公升）、整整7大桶得胡桃，還他整個人既崩潰又疲憊！
比爾後續還補充，明明附近還有其它車輛，但就不懂為何紅松鼠專挑自己的車，而面對這麼多胡桃他也不知該如何是好，只好分享在臉書上送給網友，至少不要浪費松鼠辛苦蒐集來的食物！網友看了都笑說：「可以開堅果農場了」、「好狂的松鼠」、「乍看以為是有人惡作劇」、「這是一隻辛勤工作的松鼠啊！」。（編輯：陳珮瑜）