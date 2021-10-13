北京環球雲霄飛車「卡空中10分鐘」！陸網一看補償氣炸了
北京環球影城上個月20日盛大開幕，吸引許多民眾支付高額票價前往朝聖，不過開幕還不到一個月卻接連出包，不僅傳出員工偷拍女客裙底、現場滿地垃圾等負面新聞，日前更被爆料園區內雲霄飛車故障卡在半空中，遊客乾等了約10分鐘卻只用一張「單次快速通行證」打發，掀起不少網友熱議。
國際中心/綜合報導
2021-10-13 16:48:01
綜合陸媒報導，北京環球影城自從開幕後就陸續有民眾乘坐雲霄飛車後發生頸椎錯位、員工偷拍等負面新聞，讓不少遊客對設施的安全性產生疑慮，而昨（12）日下午2時許，其中熱門設施「狂派雲霄飛車」突然故障，當列車行駛至準備加速向下衝的斜坡時，卻突然停止運作卡在半空，30多名乘客只能在半空乾等，經歷了約10分鐘的等候才由工作人員引導，從一旁的維修梯疏散撤離。
對此，其中一名遊客就在微博還原事發經過，並開罵「真是絕了，人生第一次碰到坐過山車中途出現故障」，更讓他氣憤難平的是，事發當下工作人員也支支吾吾地說不出故障原因，僅補償這群遊客一張僅限當天「單項設施、單次使用」的快速通關證，氣得他痛罵「這種安全隱患就用這個作為補償？太拿我們遊客的生命安全不當回事了！」。
報導指出，該項設施約在1小時後便恢復正常運作，當天也有遊客表示另一個「哈利波特禁忌之旅」設施也突然故障了5分鐘，「而且什麼也沒說，就有廣播直接說您將繼續開啟您的旅程」，至今北京環球影城也尚未對外做出正式回應，但不少遊客已經在微博上不滿的表示「都2021年了，怎麼還是這種素質」、「這麼貴的票居然還有故障，這還哪敢去了啊！補償一張單張遊戲票也太沒誠意了，這樣的環球影城真不敢去」、「給個全項目的單次快速通關證還差不多」。（編輯：楊智傑）