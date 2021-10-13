網購驚見「帥哥的AirPods」 男愣：買到二手？真相糗翻
藍牙耳機近年來逐漸興起，可以無線聽音樂、通話的功能相當便利，加上跳脫了有線耳機以往纏線的缺點，就連手機大廠蘋果（Apple）近期也陸續推出多款 AirPods ，預計10月19日登場的第二次新品發表會更有可能推出 AirPods 3代吸引許多果粉討論。不過日前就有名網友提到，自己網購訂了一副全新的 AirPods Pro ，沒想到才剛開箱後，螢幕上卻跳出「帥哥的AirPods Pro」的通知，傻眼同時也讓吸引不少網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 17:15:32
這名男網友透過PTT的iOS版上還原事發經過，同時強調自己的使用者名稱與裝置名稱都不是「帥哥」，剛從網購平台買到的全新 AirPods Pro 卻莫名其妙連接後顯示「帥哥的AirPods Pro」，這就讓才剛開箱完興奮不已的他難免覺得有些擔心，因此發文提問網友「想請問大家這是否正常？還是可能買到假貨了」。
原PO的經歷掀起不少果粉討論，留言串中就有許多網友紛紛推測「我也6090那款，顯示正常，也能加保AC+。直接開支援看有沒有顯示產品就知道了」、「人家退貨的啦」、「Apple ID名字？」，而在收集完網友們意見後，原PO這才尷尬補充「我發現我耍笨了，剛剛發現是通訊錄『我的名片』裡的暱稱是帥哥，可能是抓到那邊了」，許多網友得知這個糗炸真相後也不禁笑翻「哈哈哈還以為被認證帥哥了」、「帥哥你好，我也是帥哥」、「早餐店阿姨也都叫我帥哥」。
事實上，相對於設置Apple ID、使用者名稱來說，聯絡人列表中「我的名片」功能的確較少人使用，不少民眾只有剛入手新機時會簡單設定，使用的頻率也不多。其實只要在「聯絡人」App點一下編輯，「聯絡人」會建議地址和電話號碼以協助您設定「我的名片」。此外，該項功能也能用於醫療急救卡和Siri上，只要填寫妥當，就能讓Siri 改用的暱稱而非使用者名字，緊急時刻也可以透過聯絡人列表撥打給「爸爸」、「媽媽」等。（編輯：楊智傑）