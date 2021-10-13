女店員「問有IG嗎」？男嗨唸帳號 下秒夢碎了：想找洞鑽
出門在外被異性問有沒有社群帳號，是否會直覺認為桃花來臨了呢？就有一位男大生分享自己到餐廳用餐結帳時，被女店員詢問「有IG嗎」？後續發展卻讓他尷尬到「想挖個洞跳進去」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 17:58:14
原PO在論壇《Dcard》上發文提到「昨天跟朋友去吃義大利麵，吃完要結帳的時候，是一個超可愛的短髮女孩幫我們服務，結完帳之後她開口問我『同學那個...請問你有IG嗎？』」
他一聽立刻暗自竊喜「桃花來臨了嗎？」下秒更直接開口報帳號「有啊，我的ID是XXXXX」；沒想到此時女店員卻顯得有些尷尬，立刻大聲插話「那可不可以請你幫我們店打個卡」。
原PO這才發現原來都是自己誤解了「原本輕聲細語的女店員，不知為何『可不可以幫打卡』這句聽起來像整間店都聽得到一樣，就算她戴著口罩，我似乎也能看見她在笑我」，最後更崩潰表示「幫我挖個洞，我要進去，這家店我這輩子都不敢再踏進去了」。
不少網友看完逗趣的過程後也紛紛安慰「腦袋完全有畫面欸好可愛」、「我覺得店員笑是覺得你很可愛啦」、「 整個心情雀躍起來但直接掉回去谷底，幫QQ」、「感覺是我的人生縮影，忘掉就沒事了」、「朋友已經在旁邊笑死了吧，這件事可以講一輩子」。（編輯：潘毅）