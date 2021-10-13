LINE電話接到怕？網曝「隱藏功能」救了一堆人 用戶全跪
隨著科技不斷進步，人手一支智慧型手機的情況早已見怪不怪，加上網路逐漸發展，現代人還會使用LINE、instagram等通訊軟體進行聯絡。不過，就有一名女網友不滿LINE的打電話和語音訊息功能。對此，就有用戶指出「隱藏功能」能拯救需要安靜的人。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 18:02:16
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示有兩種人使用LINE語音功能讓她十分不滿，一是傳送或收到訊息後，下一秒會立即打語音電話過來的人，「因為打字很麻煩，所以直接用嘴巴講，通常是主管、或者個性很急躁的人」；二則是打字過慢的人，「所以錄一堆冗長的語音訊息，強迫你收聽通常是3C白癡」。
她不滿抱怨，現在只要看到一直打電話給她的人，都會選擇直接拒接，「文字訊息不是比較有憑有據嗎？才不會到時候找不到當初聯絡的事情，真的無法了解再電話討論。LINE真應該加入一個使用者可以停用語音訊息的功能，讓我們需要安靜的人可以保留一點私人空間」。
貼文一曝光，就引來不少用戶有感而發，「我討厭line語音是因為錄音app錄不到，沒辦法保存對話，這樣就沒辦法保護自己了」、「傳語音訊息根本只圖自己方便，長輩不會打字還可理解，年輕人單純懶就很討厭」、「不想聽，要拿到耳邊聽，螢幕不小心轉動就要重來，有夠麻煩，錄語音的人只想到自己」；但也有人緩頰「因為我家長輩不認識字，也不會打字，語音訊息對老人家來說，是很有用的功能」。
不過，也有內行人指出「我記得已經可以停用不是嗎？」、「我也討厭line電話，可以暫時停用，真的救了我」；事實上，倘若用戶暫時不想接聽到任何LINE來電，可點選LINE主頁面的設定選單，再找尋「通話」選項後，將「語音通話功能」關閉即可。（編輯：陳雅雲）