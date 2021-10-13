早餐店千挑萬選！她打開巧克力三明治一看臉綠：欺騙感情
台灣街頭巷尾都可看到早餐店的身影，西式中式應有盡有，各種口味的消費者都可以滿足，許多民眾展開活力的一天就是從早餐店開始。不過就有位女網友抱怨，自己在早餐店「千挑萬選」了一個巧克力三明治，結果買回家打開一看卻臉綠掉，三明治內有玄機把大家笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 18:18:06
原PO在Dcard發文，透露自己一早起床想去早餐店買蛋餅，但因為時間已晚只剩一堆三明治，於是原PO「千挑萬選了一個看起來最好吃的巧克力三明治」，沒想到打開一看卻發現，4片吐司的3層夾層中，只有一層是巧克力醬塗好塗滿，另外兩層都是在前端抹一下而已，讓原PO崩潰直呼「早餐店老闆欺騙我的感情！我的心真的好疼啊！」
網友紛紛在底下留言回覆說，「對不起但是好好笑，有一片有塗滿啦」、「家裡開早餐店15年，也是第一次看到這麼猛的」、「這種店真的可以直接黑了」、「節哀」、「果醬才多少錢？早餐店靠的就是熟客還敢這樣搞啊？」、「這我不行啊啊啊啊」。
另外也有網友分享類似經驗，「台北超容易看到這種吐司的」、「學校前面攤販的三明治料都一點點而已」、「我也遇過這種的，打開超傻眼」。不過原PO後來也在留言區替老闆緩頰，笑稱「看在早餐店老闆都叫我美女的份上原諒他，可能生意不景氣，老闆省一些成本。」更透露該條街已經倒了很多店，讓人唏噓。（編輯：倪浩軒）