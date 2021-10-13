別亂丟飲料！鄰居怒貼公告「竟有6錯誤」 眾驚：在寫啥
現代都市人大多住在公寓或大樓，鄰居之間可以互相照應幫忙，但也可能因生活習慣不同而發生衝突。不過，就有網友分享，自家樓下被鄰居貼了警告公告，提醒「再亂放飲料罐，就要開罰」，但短短13字卻讓人看了更加困惑，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 18:22:56
原PO在《PTT》表示，他在自家樓下看到一張公告，疑似是某位鄰居受不了他人亂丟飲料罐，因此貼出警告公告，上頭寫道「注意，再放飲料罐開罰600元，小心」。
然而，上頭的13個字卻錯了6個字，注意的「意」中間的「日」寫成了「田」、飲料的「料」寫成「科」、「罐」缺了一筆劃、開罰的「罰」左邊多加一個「言」、百元的「元」上面多了一點，罰金600元還寫成「600百元」，讓他傻眼直呼「這國文老師根本沒來吧」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「好貴！放飲料要六萬」、「可能是非本國人學中文」、「大推，至少他知道用『再』不是『在』」、「我第一時間還真的看不懂，這張也算是藝術了」、「我連閱讀順序都看不出來…」、「這排版太神了」、「這是哪裡失傳的文字」、「只要再有寫對，其他的我都不計較」。（編輯：許智超）