牛肉泡麵隱藏霸主？老饕指「2款」經典又難買：吃20年了
泡麵市場近年來競爭十分激烈，隨著品牌越來越多，市面上的口味也變得五花八門，讓消費者的選擇更加豐富。對此，就有一名網友好奇詢問「大家最喜歡的牛肉泡麵品牌？」而引來老饕分享答案，其中一款隱藏品牌更是勾起許多人的回憶。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 18:47:00
原PO於PTT上發文，表示有時不想出門到麵店享用價格昂貴的牛肉麵，也會因太過懶惰而不自己下廚烹飪。面對這樣的情況，他便決定到附近的超商買碗牛肉泡麵解決，但他就好奇詢問「不知道大家比較忠於哪一個牌子的牛肉泡麵呢？原因又是為什麼？像我都是隨便買隨便吃，然後吃一吃都忘了，到底哪個牌子的牛肉泡麵比較好吃了XDDD」。
問題一曝光，其中最多人點名「味味一品」，直言「味味一品..吃了20年以上了吧」、「味味一品原汁牛肉麵+1」、「吃來吃去還是味味一品最像店面賣的牛肉麵」、「味味一品湯很好喝」、「味味一品超多人推」。
留言中還有老饕提及隱藏品牌「金味王紅燒牛肉麵」，直言「金味王最讚，可惜好難買」、「金味王..XD 好久了」、「金味王我小時候超愛吃的，現在實體店完全都看不到」、「國小買過之後一路到出社會都沒看過了」。
除了上述答案，鄉民們也分享其他品牌，直言「一度贊也挺好吃的～大概就滿漢跟一度贊吃來吃去」、「皇朝牛筋麵+1」、「滿漢大餐是我最愛，蔥燒牛肉萬歲」、「統一蔥燒！最常吃它！！我的最愛」。（編輯：陳雅雲）