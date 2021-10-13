參加魷魚遊戲？她切櫛瓜驚見「1符號」 網笑：想看孔劉
Netflix韓劇《魷魚遊戲》播出後在全球爆紅，無論是在海內外都引發熱烈討論，而劇中常出現的正方形、三角形、圓形符號也成了招牌LOGO，讓粉絲一看立刻想到劇情。今（13）日就有網友分享，她去全聯買了一條韓國櫛瓜，卻發現一個符號，讓她不禁笑說「要我參加魷魚遊戲嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 19:13:55
原PO在《我愛全聯-好物老實説》貼出一張照片，並表示自己到連鎖超市全聯，買了一條韓國櫛瓜，結果回家切到一半，卻看到櫛瓜靠近末端的位置，竟出現一個淺淺的正方形圖案，再配上切好的圓形櫛瓜，讓她立馬聯想到《魷魚遊戲》，忍不住說「要我參加魷魚遊戲嗎？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「還好沒有三角形」、「可以只見孔劉不要玩遊戲嗎」、「正方形不錯啊，只少不是低階的」、「不錯餒！至少不是下屬」、「你可以發言欸，你位階很大」、「哈囉，中毒太深囉！」、「趕快去地鐵站找孔劉」、「這個不行用舔的」、「找看看有沒有電話號碼」。
此外，也有人好奇「櫛瓜下鍋前不用先削皮嗎？」對此，原PO也在留言區回應「沒削皮欸，直接一點油煎，灑胡椒鹽」，還有老饕指出，「櫛瓜是可以用不用削皮直接煮的，在許多韓式料理中都很常見，但也可以用刀子稍微刮一下去表層皮」。（編輯：許智超）