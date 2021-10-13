刮刮樂玩半小時全槓！她遷怒「店員話術」：害阿姨輸三千
彩券行除了彩券能買之外，也有不少人喜愛買刮刮樂來博得好彩頭，畢竟這種事就是講究手氣，也因此買家間常有許多禁忌。不過迷信過了頭，小心有時候就變成奧客。一位彩券行員工抱怨，有位大媽在店內玩了半小時刮刮樂全槓龜，最後竟遷怒到店員少說「1句話」，讓她好傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 20:36:58
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，透露有位大媽在店內玩了半小時刮刮樂全槓龜，就跑去跟原PO抱怨，「妳都沒有祝我中大獎！所以我奇摩子差，所以你害阿姨輸了三千塊」。奇葩邏輯讓原PO傻眼，直言自己只是沒有習慣一直一直重複說而已，大媽來來回回買了許多張，原PO強調自己都有在找錢的時候說「謝謝，祝妳中獎」。
大媽離開時還是憤憤不平，特別回頭又和原PO講了一次「你們做這行的，拿彩券給客人的時候就是要祝客人中大獎啊！」原PO無奈表示，「這種道理我會不知道嗎？做這麼久了我會不知道禮貌術語嗎？」崩潰直呼「真的是很難伺候欸你們」，更在文末標註「服務業的辛苦」、「誰懂老娘的心聲」等關鍵字。
貼文一出，網友紛紛回應說「辛苦了」、「愛玩又愛碎念」、「客人好像搞得講了就會中獎」、「拉不出屎怪馬桶不好」、「奇葩客人總是很多」、「標準自己生不出來怪鄰居」。（編輯：倪浩軒）