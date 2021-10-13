萬中選一！她領5倍券見「這序號」 全場驚：收藏家超愛
因應新冠疫情影響，行政院日前推出振興五倍券，盼能帶動消費經濟，而民眾已陸續領到紙本五倍券並進行消費。對此，就有網友分享自己拿到的五倍券，其中一張200元的序號相當罕見，讓她不禁好奇「這張到底要不要花掉？」貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 21:19:47
原PO在《爆料公社（官方粉專專屬）》貼出一張照片，只見她拿著一張200元的五倍券，仔細一看，可以發現右上角的序號是「VA999999」，這樣的號碼十分罕見，但若是逾期未使用，五倍券將自動變成廢紙，這讓她苦惱地問「這張到底要不要花掉？萬中之一張！」
貼文曝光後，也吸引近6千名網友按讚，紛紛留言驚呼，「這個序號有收藏價值，說不定明年四月後這張的價值超過200以上」、「以後不見得會再發行振興券，再加上999999的數字，收藏家會很喜歡」、「收藏號碼的人會喊，好幾千以上」，甚至還有人直接喊價「我願意拿1000的五倍券換阿」、「一本五倍券未拆封的跟你收」。
不過，也有不少人認為，原PO應該自己保存紀念，「護貝起來收藏吧，這種都能增值」、「是我會留，然後裱框起來有紀念價值，紀念我沒被疫情淘汰」、「我會留欸！！很有紀念價值」、「影印彩色的留念，正本花掉，就算百年後會增值，你也看不到，花不到」、「留著紀念吧！面額200 ，很值得這組號碼，用掉就沒了」。
事實上，法務部日前指出，政府發行五倍券有使用限制，依法「不得轉售」，營業人違反者將不得兌領款項，若涉及以不法手段收購或偽造、變造使用，將追究刑事責任，因此呼籲民眾切勿違反規定，以免得不償失。（編輯：許智超）