台南美食憑什麼號稱第一？老饕揭「1關鍵」：甜不甜小事
擁有悠久歷史的台南，不但有著古蹟、美景，更因為擁有眾多美味小吃被譽為美食之都，不少人到台南旅遊通常以「吃爆之旅」著稱。不過，就有網友討論「為什麼台南美食可以領先其他地方啊？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 09:49:33
原PO在PTT貼文指出「其實也不就單指台南，應該說平均來說，美食綜合排名，南部都能贏過北部的原因，主要在於北部較著重發展金融、商業、科技；南部比較是傳產、工廠、餐飲等等，在北部成本支出龐大之下，在南部可以省下這些成本，著重於口味的調配，是否才會造成台灣餐飲水平失衡的問題？」
貼文一出，網友紛紛回應「南部會讓你覺得好吃，單純就是因為比較便宜」、「便宜就會讓人感覺CP值高，東西不差自然就會被推」、「就是便宜而已，小吃的口味是能要多好吃」、「CP值有贏啦，但純論口味的話，北部不見得輸」、「南部真的超多北部人來玩的」、「最終回歸還是看價錢」。
綜合網友意見，多數人認為台南之所以被封為美食之都，在於除了東西品質不差以外，價格便宜的高CP值讓旅客愛不釋手，而在北部，因為人事、店租成本較高，即便東西好吃，也不見得會讓人想要二次上門，形成南部美食獲得高聲量，而北部美食相對聲量比較沒這麼大的情況。（編輯：張嘉哲）