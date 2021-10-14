到ATM存15萬卻顯示13萬！客服查無溢款 她愣：錢去哪了
大家有到ATM存錢的經驗嗎？ATM的出現讓許多民眾免除到臨櫃等待的漫長時間，尤其存款功能開發後，更是不少生意人每天結束營業後必報到的好夥伴，不過有民眾近日存錢時遇到機器故障整整少了2萬，讓她傻眼地在網路求救！
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 10:56:50
原PO在《爆料公社》表示10月9日晚上8點半左右到某間超商提款機存款，當時存入15萬，機台卻只顯示13萬，因為發現異常因此原PO立刻取消交易，殊不知退回的款項只有13萬，少了整整2萬元！她趕緊打電話給客服，超商店員卻告知她提款機早已故障，而故障提示不知何時被路人撕掉了！
事後該銀行回電並無查到任何溢款，讓她急跳腳上網求助，也表示自己做生意每天下班結帳後，必須存入貨款才能叫貨，因此只能選擇ATM。沒想到竟然釣出不少苦主表示：「這種張數比較多的最好還是去銀行存！機器吃鈔票不是第一次了。無解啦！」、「我存錢都會在提款機前面再點一次，有證據比較不會出問題」、「報警處理」。
另外也有曾擔任保全的網友分享：「以我做過保全的經驗跟妳說，妳要回報給銀行，銀行會通知保全公司請人來查看電腦紀錄，到時候會以電腦紀錄為主，最好的方式是存的時候數一遍而且在攝影機下面數」。（編輯：陳珮瑜）