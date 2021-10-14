下輩子不當護理師了！她心寒曝原因：有沒有人想過我們
疫情期間，醫護人員承擔著比往日更加繁重的工作。他們堅守崗位，為民眾的健康把關，卻仍有民眾不懂體諒醫護辛勞。日前就有一名護理師在臉書社團《爆廢公社公開版》中發文表示，病患因為等太久對護理師厲聲謾罵，雖然解釋了情況，但病患仍不願理解。讓她難過表示「當你們對我們謾罵的跟狗一樣的時候，你們有沒有想過，如果是你女兒被罵呢？」引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 16:00:07
護理師在發文中提到，一名病患因為等待的時間太長，心生不滿，對護理師生氣謾罵。她解釋了是因為上一位病人有狀況，又是癌症，需要更多檢查；也連連道歉，「只差沒跪下來求原諒」，但憤怒的病患完全聽不進去。她失望寫道：「就因為我們是護理師，所以我們只能被罵不能反擊，所以我們要擔心別人比擔心自己多？」更心寒表示：「如果還有下輩子，別當護理師了！」
貼文一出，讓網友們都相當心疼，紛紛留言「辛苦了」、「你們真的很偉大！」、「我女友也是護理師，能理解那種辛苦！各位護理師們都辛苦了！」、「意外事故進到急診，呆坐在候診區，我都感謝老天讓我可以坐在這等，而不是躺在那搶時間」、「雖我不是護理師， 但我懂妳的感受（診所上班的櫃姐）辛苦了」。（實習編輯：王思琴）