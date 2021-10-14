考績不好未必做得差？前輩列「3理由」苦嘆：人治難公平
每到了歲末年終，辛苦了一整年的上班族最重視的自然是年終獎金的數目，而年終獎金的發放又與年底的考績評核相關，因此有不少上班族往往針對自己的考績相當在意，深怕錯過年終獎金或升遷機會。日前就有名待在科技業的網友分享了許多考績差的奇葩原因，並發文詢問眾人「大家覺得考績不好的是真的爛嗎」，話題掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 11:02:47
這名身處科技業多年的男網友日前透過PTT的Tech_Job版上發文提，不少企業公司在每年的考績評鑑上會特別在意員工一整年的工作態度、績效或表現等等，尤其這在科技業非常重要，「決定了獎金調薪甚至生殺大權」，不過他也無奈坦言踏入職場多年，自己以前或身邊同事都拿過不好的考績。
接著他列出7種自己曾看過被打糟糕考績的原因，其中就包含「表現平平沒有做出突破性的變化」、「其他同事做得比你好很多」、「新來的低職等同事做的比你好」、「沒有積極去接專案來做」、「和同事處的不好，太過冷淡」、「太準時下班」、「上班遲到」，種種理由也讓他有些羨慕高底薪的工作職缺「就算考績不好還是笑笑反正也沒差」，同時納悶究竟考績結果不好「是真的爛嗎？還是就看主管喜不喜歡？」。
文章曝光後也吸引不少迴響，留言中就有不少前輩也認了，紛紛點出在職場上考績差的「3大理由」，往往不外乎工作表現確實不佳、新人輪到和待人處事個性問題，其中就有不少上班族苦嘆「不會做人的關係比較大，建議多學多演」、「首先新人前三年要輪」、「遇過同期三五個新人，一個被排擠，然後被說都不跟別人融入，考績吃蛋，也是蠻可憐的」、「除非你相信有努力，就有收穫。人治的環境別想公平」，但也有網友認為考績差不見得代表能力差，「不一定真的爛，有可能是看清主管能力或公司前景， 因為簽約被綁住，不想太認真等跳巢」、「功高震主，會被暗算逼走」。（編輯：楊智傑）