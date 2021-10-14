超美套房詢問30間「全租掉了」！過來人搖頭：就等你上鉤
不少人因為工作、就學等原因，必須在外租屋。然而就有女網友近半個月內，詢問了30間看起來超美的套房，得到的答案卻全都是「租掉了」，後續發展曝光更讓許多人感慨：「就等人上鉤」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 11:13:44
原PO在臉書《爆怨公社》上訴苦，「這半個月已經問了超過30間套房，但一聯絡下方資料得到的答案卻都是『已經出租、剛被下訂』，但為何被租走了都不下架、還一直更新？然後問了每次下一句就是『給我妳的需求、預算，我幫您找其他物件』」。
原PO一開始還傻傻地給了兩三次預算跟資料，但之後卻完全沒消息，讓她不禁感慨「連那種1個小時前發布的招租文章，馬上問回答都是『剛剛被訂走了』，就真的都這麼剛好？我不反對透過仲介租，但用這種方式感覺真的很差」。
不少有租屋經驗的過來人看完後也紛紛搖頭「大多數都是釣魚的…拼上鉤後轉介紹」、「用好看的照片，吸引人看普普的房子騙你租」、「這算是常見的釣魚手法，賣房子也會用這招」、「大家看到好物件一定是秒問的，就等潛在客人上鉤」。
也有人解釋，「上次有問過仲介，他說他們刊登一次就是一個月，就算出租了也還是會放到到期」、「出租刊登是要收費的，所以不會隨便下架，好物件也會留在上面吸客」、「可以勾選把代理人跟仲介過濾掉，這樣會很好找」。（編輯：潘毅）