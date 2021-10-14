情侶交往前會看星座？他曝「真實理由」 網愣：直接淘汰
情侶分手的原因有很多，其中最常見的便是個性不合，原因大多是在曖昧時期無法完全了解彼此，因此為了最大程度減少交往後的個性摩擦，有些人會尋求非科學性的驗證方法，例如星座、命盤、八字。近日，就有位網友發文詢問，大家交往前會看星座嗎？沒想到眾人全歪樓，笑推「二分法」勝過看星座。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 11:45:55
原PO在PTT發文提到「自己會看星座跟曖昧對象的星座合不合，如果合的話就會覺得超爽，不合的話就會隨便找藉口安慰自己，覺得星座根本不準，並且也提問網友，是否有人也會在意星座呢？」
貼文一出，不少人支持星座可以當作基本的參考，「會多少知道一個方向吧，只是還是要相處才能深入了解啦」、「雖然有時真說不準 但水象跟火象個性有時真處不太來」、「談感情請看月亮星座」、「會，其實參考價值蠻高的」。
不過，也有許多網友認為，「不會，看個性能不能處得來」、「會問相不相信星座，相信的話就快跑」、「不會，但是會確認對方有沒有迷信一些怪力亂神的東西，譬如星座」、「我會避免跟相信星座的人在一起」、「分十二種太麻煩，這邊教大家只分兩種的方法，信星座的直接淘汰」、「會，會看的直接封鎖」。（編輯：鍾怡婷）