王品調漲前「吃哪個品牌」CP值最高？老饕喊3家：唯一推
日前我國基本工資才宣布調漲至月薪25250元、時薪168元；王品集團在12日便宣布旗下15品牌將在10月25日起調漲，在社群上也掀起熱議；對此，就有男網友好奇「王品調漲前吃哪個品牌CP值最高」，貼文一出，老饕們也喊出3家，直呼「唯一推」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 12:27:49
該名男網友在社群平台《Dcard》上發文，表示最近看到王品要在10月25日起調漲，他想說要在調漲前去吃一波，結果沒想到一看調漲的品牌，「也太多了」，其中包含王品、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、享鴨、青花驕、12mini、The Wang、和牛涮和尬鍋，共計15個品牌。
原PO說，他本身就喜歡吃12mini和石二鍋，「公司附近就有一間，每次點個臭臭鍋加上白飯，再加點一個泡麵，真的吃到非常爽」；本來在疫情前，他就想去試試看青花驕與和牛涮，但也因為價格關係，讓他遲遲不敢下定決心，「剛剛看了都好想吃，但調漲後感覺價格更可怕，不知道在調漲前，吃哪個CP值比較高」？
貼文一出，掀起熱議，「OMG，一個都還沒吃過就漲了」、「居然沒有說陶板屋，陶板屋好像各家水準比較平均一點」、「聚餐的話藝奇還不錯」、「我覺得享鴨很可以耶」、「小時候超愛吃王品的牛排」、「夏慕尼好吃」、「超愛聚鍋甜點區，每次都冰淇淋、珍珠、蕨餅吃爆」、「青花驕最讚」。
其中，受到最多網友推薦的是「石二鍋」、「西堤」和「和牛涮」，「石二鍋跟西提的鴨胸吧」、「西提唯一推」、「石二鍋、聚、西提的鴨胸蠻值得去一次的」、「昨天才剛吃石二鍋，真的很讚」、「和牛涮還算不錯，CP值還行，我喜歡他們的霜淇淋」、「火鍋的話推和牛涮（CP值高，也不怕你吃）」、「很喜歡和牛涮欸，他們鯛魚燒、壽司和奶茶口味霜淇淋都好吃，和牛很嫩」。（編輯：郭佩蓉）