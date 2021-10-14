爽買好市多頂級牛排！媽一看「超狂價格」手抖 全場嚇呆
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；對此，也有一名媽媽日前到好市多購買牛排，但她一看到「價格」時，手都在抖，貼文一出，網友也驚呆了。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 14:37:27
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己日前到好市多選購頂級牛排，好不容易挑到一塊外觀、油花都滿意的牛排，豈料一盒竟然要價4萬1千477元。
原PO當時看到「天價」牛排時，手都在發抖，不禁直呼「差點買了人生吃過最貴的牛排」，所幸她提早發現價錢有誤，當下便直接請工作人員整批重打標價了。
貼文一出，掀起熱議，「這結帳時可能會走不出門口」、「貧窮限制了我的想像力」、「果然是頂級」、「吃松露長大的和牛嗎」、「我還以為你買整頭牛」、「一個月薪水就沒了」、「已經可以買一頭牛了」、「天價牛排」、「比A5還貴」、「肯定入口即化」；其中，因為近年來物價不斷攀升，讓民眾苦不堪言，也有網友開玩笑地表示，「物價上漲的幅度已經讓我只能吃20元的麵線了」、「這漲價幅度也太大了吧」。
另外，也有網友分享自身經驗，「這還好，我上次在某家超市看到原價25元的白飯，要賣22500！也太扯，前後都打錯，還沒發現」。（編輯：郭佩蓉）