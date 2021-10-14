樓梯扶手必裝「神秘長鐵片」！網全猜不透　暖心用途曝光

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照片曝光後也吸引許多網友推測，其中就有不少民眾紛紛留言「腳趾板，防踢東西下去樓下的？」、「是不是怕小孩把腳從桿子兩側伸出來坐？」、「我以為是防止有人躲下面偷拍裙下風光」、「應該是防止小朋友惡作劇抓同學的腳導致摔落」、「東西掉了不會直接滾下去？」。
然而也有明眼人一看便知道正確解答，並解釋這個鐵片的正確名稱其實是「無障礙樓梯防護緣」，是先前「建築物無障礙設施設計規範」所規範避免視障人士在使用拐杖插進樓梯空隙落空而設計，「建築法規規定的啦！供公眾使用的樓梯都要設置，讓視障的朋友們知道是樓梯的邊緣」、「導盲設置哦」、「以前無障礙樓梯改善方法，是怕視障人士的拐杖會被欄杆間隙卡住，造成危險，但是現在取消了噢」。
另外也有內行解釋取消設置原因，「現在的無障礙法規已經移除這項規定了，理由是不方便的人利用扶手就好，裝設踢腳板意義不大」、「因為視障人士會沿著牆壁移動，不會靠近這中間扶手，且靠近了扶手就會使用扶手幫助往上，怎還會用拐杖」、「早期建築物要辦理變更使用或者增建常常會碰到無障礙技術規範要求的樓梯規範，前年無障礙規範更新之前有無障礙樓梯側面需有擋板，讓使用拐杖人士多一個支撐點的規定」。（編輯：楊智傑）