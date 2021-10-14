想衝好市多採購 女愣：會扣好食券額度？會員曝實測結果
振興五倍券已經開放兌領使用，數位綁定加碼的「好食券」也跟著上路，不過使用方法、適用店家仍讓民眾一頭霧水，日前就有網友納悶發問，如果到連鎖美式賣場好市多採購生活用品，「會扣好食券額度嗎？」，話題曝光後也引來不少會員討論，其中更有人親自實測分享結果。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 16:03:30
今（14）日一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，自己發現查詢好食券官網後，得知內湖、新莊、台中、新竹、北台中、中壢與高雄等好市多分店都可以使用，但不確定使用規則的她也好奇發問「弱弱的問一下，我查詢好食券店家有好市多，所以我只要結帳時用綁定的信用卡，就會先扣好食券的額度是嗎？」。
文章曝光後，不少會員一看也掀起熱烈討論「應該是熟食區刷信用卡會優先從好食券扣」、「我有問銀行，因為電腦判定時間，所以下期帳單還是必須先繳款，等於次次月才會回饋到信用卡帳戶內」、「合格立案的餐廳，只要他們有提供你所綁定的數位支付，在刷卡消費時，後台數據自動從好食券先行扣款，不需要問店家可不可以使用好食券，因為他們自己也不清楚」。
此外，也有網友分享實測結果，「其實大家不要想那麼複雜，只要是綁國泰好市多信用卡就可以抵用，他們的小吃部可以刷卡，我在中和店刷過，之後就會請款時自動判讀，直接扣除，先扣好食券額度，扣完再扣五倍券額度，以上提供參考」。
事實上，先前《NOWnews》曾報導過《唐鳳出手了！達人「好食券地圖」改版 結帳不怕沒得Pay》，其中就提到民眾只要在結帳時，利用綁定數位五倍券之支付方式，進行交易，再由系統後台判定抵扣好食券之額度，就能於下期帳單進行回饋，消費金額若大於好食券使用金額，差額部份也可由數位五倍券支付。（編輯：楊智傑）