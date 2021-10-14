25歲年薪就破百萬！傳產哥反嘆「好空虛」：彷彿缺少靈魂
每個人都盼望能找到一份高薪且穩定的工作，年薪突破百萬更是遙不可及的夢想。不過就有位從事傳產的男網友，在年僅25歲就達成這目標，生活卻十分空虛，完整心聲曝光也引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 16:25:13
原PO在論壇《Dcard》上發文提到「我剛滿25歲，目前做傳產工作第二年，去年所得109萬，今年應該會更多，卻快樂不起來，人生好無聊，好像只有工作」；他隨後也無奈表示「假日跟女友出門吃喝玩樂，卻有說不出口無趣，晚上睡覺都有空虛感，對任何人事物都失去興趣，找不到人生目標，好像沒有靈魂」。
針對物慾部分，原PO也表示，「我沒買車，因為父母已經給一台代步車，不想養寵物，因為不喜歡體會生離死別，不用給孝親費，因為爸媽賺得比我還多，想買房，但只想住台北也買不起」，這些條件更讓他感到人生「虛無飄渺」。
不少網友看完他的心聲後，卻紛紛羨慕回應「當志工、捐款社福機構，看到小朋友寄來的卡片，你會感受到能做的事情還有很多」、「家裡有錢不用給孝親費，還能繼承房產，我也希望能有這種空虛的心情」、「感覺可以培養一下自己的興趣，例如爬山、打電動、水上活動等等，也可以多跟朋友出去玩啊多跟不同的人交流互動」、「賺這麼多錢不花，難怪會空虛阿」、「明明就很多事情可以做，出門交朋友啊」。（編輯：潘毅）