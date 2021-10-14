台灣買啥食物最能「感受通膨」？眾直指1品項：漲幅太扯
日前主計總處公布今年9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63%，創下8年半以來新高。在日常生活中，民眾對物價上漲也相當有感，就有網友好奇「買啥食物最讓人明顯感受到通膨？」貼文也掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 17:10:43
原PO在論壇PTT上發文提到「這幾年物價一直漲，以前一千元可以用一個禮拜，現在可能只能用三天。最近吃小火鍋的時候想到，我記得以前大學吃一鍋只要80元就好了，現在一般的沙茶鍋就要150元，價錢都快漲2倍了。大家還有買什麼感覺通膨很嚴重的嗎？」
貼文曝光隨即有不少網友點名「手搖飲」，並給出原因「飲料啊一直漲，珍奶從25變50以上」、「看到有人說70到80塊的飲料很普遍，只能嘆氣」、「手搖飲，漲價幅度太誇張」、「飲料，現在8、90一杯很正常」、「珍奶以前一杯20現在60」。
另外也有其他食物被點名「茶葉蛋」、「早餐最有感，結帳直接嚇醒」、「便當蠻明顯的，幾乎沒有100塊的大雞腿了」、「以前是省錢吃麥當勞，現在是吃麥當勞省錢」、「雞排，國小放學買一塊35」。
最後也有人歸咎萬物齊漲的主因在於房價，並留言「當然是房子」、「房子吧 ！我家漲四五倍，代價是火鍋也變貴了」、「房地產吧，以前覺得是鄉下地方透天500萬很貴，現在一看根本便宜到爆」。（編輯：潘毅）