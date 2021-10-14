瓦斯桶著火怎麼辦？消防員示警：先關這 1步驟檢查外洩
高雄市鹽埕區府北路城中城大樓今（14）日清晨發生火警，直到清晨火勢仍尚未撲滅，根據消防局公布最新死傷數據，目前共救出86人、41輕重傷、14人OHCA，直接送殯儀館31人。消息曝光後也引來外界針對用火安全的關注。消防署日前也針對「瓦斯桶著火」該如何處理、預防進行宣導，提醒民眾千萬不可輕忽。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 17:17:40
台灣仍有不少人家中安裝的是桶裝瓦斯，消防署日前就針對社群媒體上盛傳的「用濕毛巾覆蓋滅火」影片作出澄清，強調影片的作法可能導致民眾被誤導。消防署指出，當瓦斯桶起火時，正確的作法是應立即關閉瓦斯桶開關，阻斷燃料供應，即可達滅火效果，或儘可能將瓦斯桶移至戶外空曠處。若開關無法關閉，應儘速避難疏散、撥打119報案。
此外，消防署也舉例先前曾有餐廳疑似換裝瓦斯桶不慎，導致瓦斯外洩噴火，所幸老闆立即關閉瓦斯桶開關，才避免火勢擴大。同時也提醒民眾若要換裝瓦斯，最好由瓦斯行人員操作，另外也該在更換瓦斯前注意，先關閉瓦斯桶開關及周圍火源；換裝後一定要確認是否接好、密合，平常就得定期檢查，也可利用肥皂水塗抹在調整器接合的地方，如果有氣泡產生，就可能有外洩情形，應立即關閉瓦斯桶開關。（編輯：楊智傑）
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