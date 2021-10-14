懷孕卻不想生女兒？原因暗藏洋蔥 過來人曝：真的會擔心
古代重男輕女的觀念，隨著時代的進步已經越來越少見了，現代人大多認為生男生女一樣好，不過近日就有一名女子在網路上發文表示，自己不想生女兒並不是因為重男輕女的觀念，實際原因超催淚，讓許多網友引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 18:01:10
原PO在《Dcard》貼文表示，自己不想生女兒，因為當女生太辛苦了，不希望女兒經歷相同的過程，擔心長大交友被欺負、結婚後要去沒有家人的屋簷下生活、生孩子的痛、照顧孩子的辛苦。因此原PO也呼籲所有女孩要記得，媽媽永遠是最愛妳的！正因為走過相同的路，所以才會更擔心。
貼文一出許多網友深感認同，「想到以後她會不會被欺負、懷孕生小孩等等的，就覺得還是生兒子好了」、「我媽過說過好幾次不要太早結婚，結果都沒在聽，某晚語重心長的說『妳被欺負怎麼辦』，氣死我了有夠催淚」、「天哪！看到哭」、「我也是想生兒子那種，女生太辛苦了」。
但也有不少網友提出不同觀點，表示男生也有男生的辛苦，「生女兒唯一的缺點只有擔心遭遇壞人，其他都比生兒子好」、「生男生也是有很多社會框架在他們身上」、「女生不用當兵直接完勝男生」、「現在男生被騙的也很多，生小孩、跟對方父母同住都是自己能選擇的」、「男生被生下來面對社會上不合理的壓力跟責任也很辛苦」。（編輯：鍾怡婷）