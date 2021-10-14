見陌生電話秒掛！竟是人資打來 她挨罵「沒禮貌」網戰翻
現在越來越多民眾看到陌生來電的直覺反應就是掛掉，除了因為習慣在社群軟體上傳訊息溝通之外，也因為台灣太多陌生來電是推銷或詐騙，讓人不堪其擾。不過就有位女網友透露，她在開車時手機收到陌生來電，沒多想就先掛掉。結果對方又傳訊息來罵她「沒禮貌」，原來對方是某公司的人資。無端挨罵讓女網友好傻眼，直呼「越想越氣耶！」事情經過曝光也引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 19:21:25
原PO在Dcard發文，一開始就直呼「真的太莫名其妙」，接著將事情娓娓道來。原PO表示自己在開車的路上正把手機連接導航時，突然有陌生來電，當時手機也沒連接車內的藍牙或耳機，所以沒多想就把電話掛了。沒想到之後手機跳出一則訊息，「掛電話是有禮貌的行為？」
原PO定睛一看才發現對方原來是某公司的人資，但原PO並沒有投履歷過去，只是把履歷公開放在求職網上。原PO無奈直言，「因為掛掉剛剛那通電話被說是沒禮貌了嗎？又不是講到一半突然掛掉的。」強調自己越想越氣，回訊給對方要求道歉，結果被已讀不回，讓原PO不禁吐槽「謝謝哦，都還不是同事就被這樣對待，未來真的無法想像」。
因為不接陌生電話被罵，網友紛紛在底下留言聲援原PO，「這太誇張了吧，他人生是多不順遂要這樣兇一個人力銀行上的陌生人？」、「誰規定打電話一定要接，好傻眼」、「最討厭這種明明自己沒投履歷，對方卻打電話過來問」、「不需要太在意對方的道德綁架啦拍拍，這種人覺得自己沒錯叫他道歉也不會有用」、「有事情在忙不能接掛掉不是很正常？何況那個電話是保險業務單位，出去外面陌生開發不是很常被拒絕」、「有問題的是他」。（編輯：倪浩軒）