NOW早報／發現「燒焦香爐」！高雄城中城大火疑出現跡證

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據悉，郭女和黃男平時就會和三五友人在該處泡茶聊天，檢警在追查起火點時則發現到一個燒焦的香爐，鑑識人員也已帶回檢視，而郭女疑似有點燃檀香的行為後離開現場，隨後就冒出火光；至於小房間是否就是起火點及案件詳情為何，警方與消防局均以案件已由檢方接辦，進行相關調查為由，表示本於偵查不公開原則，無法對外說明。
今日天氣／西半部放晴！東半部則多雲、局部陣雨
中央氣象局預報，今（15）天水氣減少，東半部連日的持續降雨出現空檔，轉成局部短暫陣雨，部分區域漸轉多雲。西半部則恢復多雲到晴，北部仍有些區域有零星短暫陣雨，但天氣表現好轉，中南部午後有短暫雷陣雨出現的機率，請民眾記得帶傘；另外，溫度方面，各地高溫30至34度，感受上偏悶熱。各地低溫約24至26度。
50萬名幸運兒是你嗎？動滋券11組中籤號碼出爐
教育部體育署配合行政院振興經濟政策推出面額500元的加碼券「動滋券2.0」，預計推出200萬份，分4周發放，並於昨（14）日早上10時抽出首批中籤號碼！共有50萬103人中獎。
截至前（13）天上午11時止，已有超過1090萬人登記動滋券，扣掉本周已抽中其他券者，共有90萬8139人符合抽籤資格。昨日上午由奧運鞍馬銀牌國手李智凱代表抽籤，中籤號碼為身份證後2碼為97、13、19、55、71、93，後3碼為381、734、644、453、985，總共有50萬103人中籤。
中籤者於「動滋網」點選「立即領取後」，輸入身分證字號或統一證號、出生月日、抽籤登記的手機號碼後，通過簡訊動態驗證碼後，即可領取動滋券QR Code。而在消費使用上，實體店家消費需出示動滋券QR Code供店家掃碼，並告知中籤者身分證字號末4碼，即可抵用或支付差額。若為線上平台消費，在合作業者線上平台購買票券後，於系統輸入付款碼及身分證字號末4碼，即可抵用或支付差額。
韓星雪莉逝世兩周年 IG貼自拍照「媽媽和女兒」看哭眾人
南韓F(x)女團出身的崔雪莉，於2019年10月14日在家中輕生離世，讓演藝圈及粉絲都痛心不已。雪莉生前留下的愛貓「布林」，則已經從暫時代為安置的金希澈手中，轉交回原本就打算收養的，雪莉摯友金宣雅演員手中，並且她為布林創立的專屬Instagram，也於昨（14）日雪莉逝世兩周年，PO出雪莉生前自拍照，並標上「媽媽和女兒」，讓眾多粉絲看到後表示非常想念雪莉。
演員金宣雅為貓咪「布林」，開設的專屬Instagram帳號，多是以貓咪口吻發文，從眾多貼文中可以發現即便雪莉已經不在了，但布林還是有得到妥善的照顧。雖然不是第一次透過PO文表示「布林想念媽媽」，但14日雪莉兩周年的忌日，更是貼出溫馨合照，布林與雪莉臉部緊靠的畫面曝光後，也讓眾多網友紛紛留言表達哀悼以及想念。
《魷魚遊戲》全球爆紅 日本人反應冷淡原因曝光
Netflix推出的韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，不但掀起各國網友熱烈討論，外媒也爭相報導，主要演員李政宰、朴海秀、魏河俊、鄭浩妍更紅到美國，和知名脫口秀節目《The Tonight Show starring Jimmy Fallon》跨海連線接受訪問，但日本網友的反應卻相對冷淡，甚至還有網友批評《魷魚遊戲》有抄襲嫌疑。
日本早在21年前就有經典電影《大逃殺》，當時因為內容太過血腥，引起日本政府關注，該片劇組甚至還在國會上接受議員質詢。除此之外，7年前問世的電影《聽神明的話》、去年上映的影集《今際之國的闖關者》都和《魷魚遊戲》的題材有一定的相似度，而且不少觀眾認為《今際之國的闖關者》更好看，因此日本人對於這齣魅力席捲全球的韓劇反應冷淡，和之前的《寄生上流》、《愛的迫降》熱度差很多。
停車格「潛規則」曝光！機車族不認：有夠缺德 苦主崩潰
台灣素有「機車王國」的稱號，不少人上下班都是依靠機車通勤，不過，機車輛之龐大，也讓機車格長期不足的問題浮上檯面，至今都沒辦法解決。近日，就有網友討論「停機車不立中柱的人真的很缺德」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「機車多的地方，有時候車子之間的距離比較近，很多人就喜歡立個側柱，車子就這樣歪歪斜斜的停著，停在這種車旁邊真的煩，雖然有些地方是一車一格沒錯，可是重點是，很多地方沒有格子。」
「再來是有些地方即使有格子，因為車子太多，格子實際上只是裝飾，即使有格子的收費停車場，有些人立側柱還是會影響到隔壁格的車主，除非是很明顯十分空曠的地方，不然立中柱應該是騎機車的基本常識，停車不立中柱的人是不是很缺德？」
貼文一出，不少網友紛紛認為「請問，一格停一車有什麼毛病？移別人車的更缺德」、「沒格子就慢慢等，你管人家要怎麼停＝＝」、「一格停一車，硬擠車位的人比較缺德」、「無法一車一格的比較缺德」、「硬擠車位比較缺德+1！偷移別人車真的很母湯」、「有的人就力氣比較小，吵不膩耶」。
不過，也有不少人支持停車必須立中柱「停超過30分鐘不立中柱真的缺德」、「立側柱的後照鏡還會擋到別人開車廂」、「車位夠誰想硬擠啊，大家何苦為難自己人」、「不會立中柱學人騎什麼車」、「立中柱根本該納入考照，不會立還理直氣壯的人才是真的不行」、「不立中柱的人就是自私啦」。（編輯：郭佩蓉）