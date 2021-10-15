天氣穩定 首波「東北季風」週六抵台！台北低於20度
中央氣象局指出，今（15）日水氣減少，東半部地區連日持續的降雨後，終於出現空檔，轉為局部短暫陣雨，部分區域漸轉多雲，西半部地區恢復到多雲到晴，北部仍有些區域有零星短暫陣雨，中南部在中午過後有短暫雷陣雨出現的機率。氣象專家吳德榮表示，週六開始「東北季風」南下，台北市區可降至18、19度。
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-15 06:57:59
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新(14日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至明（16）日下午，天氣好轉、氣溫升，各地大都為多雲時晴，僅部分地區偶有零星短暫雨的機率；由於東半部土石含水皆已飽和，易引發坍方、落石等現象，接近山區活動仍應注意安全。今日各地氣溫：北部23至33度，中部23至34度；南部23至34度，東部20至33度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明晚起至下週一（18日）入秋以來最明顯的一波「東北季風」南下，氣溫下降，天氣有感轉涼，北台秋意濃，北台灣空曠地區最低溫降至16、17度，台北市區可降至18、19度，應注意衣著調整。明晚、下週（17）日迎風面北部、東北部及東部轉有局部雨，背風面晴朗穩定。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週一白天起至週三（20日）東北季風略減弱，氣溫略升，北台仍偏涼，北海岸、東北部仍有局部短暫雨的機率；背風面晴朗穩定、日夜溫差大。下週四（21日）東北季風略增強，北部、東北部有局部雨，背風面晴朗穩定、日夜溫差大。