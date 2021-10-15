好市多「邪惡甜點」強勢回歸！鐵粉苦等6年嗨爆：太想念
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；對此，就有一名男網友近日發現好市多上架一款甜點，名稱叫「乳酪糖霜肉桂捲」，貼文一出，網友全暴動。
編輯中心/綜合報導
2021-10-15 07:48:49
該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示他最近到好市多購物時，發現了一款新上架的「乳酪糖霜肉桂捲」，一盒6入，售價299元，「這次是麵包體，那個乳酪醬也太有誠意」，至於吃起來怎麼樣，原PO也表示，「一樣很甜，但沒有死甜，可以接受」。
貼文一出，掀起熱議，「好市多肉桂捲這樣賣很狂」、「加熱後整個融化，超好吃」、「這太邪惡了」、「那個醬～就是那個醬」、「我今天下午買了一盒，晚上吃了一個！太甜啦～～～醬真的是砂糖拌乳酪，適合螞蟻人」、「這好像很厲害欸」、「這糖霜也太豪邁了吧」。
其中，就有網友透露，這款甜點其實以前就曾經出現過，「哇，它失蹤了好幾年，想念死了，之前一次吃1.5個」、「肉桂捲回來了嗎！」、「我等好久的肉桂捲終於出了」、「求了5、6年寫意見表，終於回來了」、「太懷舊了，螞蟻人的福音」。
不過，也有網友提醒並建議，一次不要吃過量，避免糖分攝取過高，影響身體健康，「不知道吃一顆，要做幾次深蹲」、「我眼前看到了滿滿的熱量」、「現在知道得糖尿病的人為何越來越多了」、「肥到爆表的感覺」、「覺得是甜到會頭暈的東西」。（編輯：郭佩蓉）