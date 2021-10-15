住老公寓憂大火！她想買逃生繩梯 內行搖頭秒勸：先不要
高雄鹽埕區「城中城」大樓火警釀成46死41傷的重大傷亡，各界高度關注同時也對危樓、老房防災逃生設施是否安置提高警覺。日前就有名女網友提到，自己家也是住在類似的老公寓，除了購買警報器外，還想加裝逃生用繩梯，沒想到文章曝光後也掀起不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-15 11:00:36
由於城中城大樓產權複雜，加上住戶多為弱勢長輩，逃生不易，這次深夜大火釀成的傷亡讓不少人稱「燒出社會黑暗面」，也關心起自家的火災警示器或逃生裝備是否齊全。日前這名女網友就透過PTT的WomenTalk版上發文提到，自家因為也是有一定屋齡的老公寓，就算買了示警器仍不放心，打算再買逃生繩梯，如果火災發生時可以扣在外牆的冷氣架上，從平常居住的三樓再爬到一樓。
原PO納悶求問「想問這樣夠安全嗎？還是買滅火器比較實用？」，而該篇文章也掀起大批網友討論，其中就有不少民眾建議原PO三思「繩梯很難爬喔！要有心理準備」、「感覺滅火器比較實用」、「別傻了，除非你平常有練，不然到時候根本不敢爬」、「還是裝個緩降機比你那掛梯什麼的感覺穩多了」、「大多數人是被濃煙嗆死不是被火燒死，很多案例是高樓層沒地方跑，關上門塞緊門縫安然等到消防隊救援的，你急著衝上衝下樓更危險」、「不要買也不要用，真火災，先確保濃煙有無進屋，沒濃煙乖乖在房間等雲梯車就好，你搞繩梯更危險，反拖累消防」。
事實上，根據消防署建議，「不要延誤逃生時間」相當關鍵，由於濃煙可能有會造成傷亡的有毒氣體，分秒必爭的火場千萬不可試圖穿越濃煙逃生，或浪費寶貴的逃生時間，若火災初期火勢還小，以住宅式消防器撲滅初期火勢即可，若火勢過大就得把握逃生時間至相對安全處等待救援。（編輯：楊智傑）