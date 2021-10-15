另類台灣之光？日偶竟轉發「色色柴犬」 網笑瘋：紅了！
台灣迷因盛行，在各大社群的留言區中一定看過那隻擁有謎樣笑容的柴犬，牠被製作成《遊戲王》的卡牌，作用是看到有些黃色意味的文章，便貼上這張圖表示「可以做色色的事情」。而有名台灣迷妹竟發現自己的日本偶像鈴木廉轉發了這張「色色柴犬」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-15 11:30:27
原PO在Dcard上發文，說明自己興奮地點開日本偶像的IG限時動態，竟看到他發布「色色柴犬」的迷因圖，頓時以為自己「手殘」按錯帳號、或IG出錯，可再三檢查發現這是事實，且偶像附註說「我平常在電車上透過AirDrop收到圖片都會存下來，今天收到了這個。」。
偶像鈴木廉雖在大學修中文當第二外語，但一開始就被當掉，簡單來說是對中文一竅不通的日本人，為避免他誤用這隻「色色柴犬」，原PO立刻提醒「這張圖是在台灣很紅的迷因梗圖啦，上面用中文寫著『可以做色色的事情喔』，補充一下還有『不可以色色』的版本」。沒想到一小時後鈴木廉竟親自轉發了她的文字。
偶像又附註說「原來是遇到了變態的AirDrop痴漢，好好笑」。這一系列的來回讓原PO又驚喜又爆笑，沒想到能因為這隻柴犬登上偶像的版面，網友們也回覆說「居然因為迷因圖被偶像翻牌！」、「可以做日本版本了好好笑」、「看來這副卡牌要進軍海外了（X）」、「紅了紅了！」、「台灣之光XD」。（編輯：李惠婷）