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1014鹽埕區城中城大樓火災事故　社會局提供捐款資訊

▲城中城大樓。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.10.14）
▲城中城大樓。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.10.14）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-10-15 13:35:27

高雄城中城大樓昨（14）日凌晨大火，造成46死、41傷，高雄市社會局立即啟動一對一社工關懷慰問機制，社工人員趕赴各醫院向火災傷患及家屬慰問及關懷陪伴，並表達市政團隊將給予傷患及家屬最大的協助為了幫助受災戶，運用「高雄市政府社會局社會救助金專戶」提供救助相關工作。

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高雄市社會局說，目前每位傷者提高發放慰問金5萬元，罹難者20萬元，讓突遭變故致生活陷困之家庭得以暫時紓緩困境；為協助高雄市鹽埕區城中城大樓火警傷亡民眾渡過難關，市長陳其邁今日也與3位副市長、秘書長、副秘書長及市府33位一級機關首長（含空大校長），共41人捐出一個月薪資所得，盼為傷者與罹難者家屬盡一份心力。

而社會局也湧入眾多善心民眾電話詢問欲協助受災戶，社會局說，民眾如有捐贈意願，提供捐款資訊如下，這筆款項社會局將專款專用於受災民眾之相關事宜。

一、捐款帳戶：

（一）銀行匯款：

戶    名：高雄市政府社會局社會救助金專戶

帳    號：高雄銀行公庫部102103031319

（二）郵局劃撥

戶    名：高雄市政府社會局

帳    號：42219427

二、請務必於匯款單備註欄上填寫：指定用途「1014城中城火災事故案」。

三、聯絡窗口:社會局社會救助科吳宜靜小姐（電話:07-3373372）。

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