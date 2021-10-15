1014城中城調查小組　近期將啟動調查

高雄城中城大樓昨（14）日凌晨大火，造成46死、41傷，高雄市政府表示，針對昨（14）日之城中城火燒事件，刻正籌設獨立的行政調查小組，行政調查小組成員人數暫定為11名，除由副市長林欽榮擔任召集人，並將由市府政風處處長及法制局局長參與協助調查外，外部成員之人數比例將達8名，並在近期就將啟動調查。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-15 14:15:32
高雄市長陳其邁指出，沒有管委會的集合式住宅或者老舊建築，其實在不管是在中央或是各界現在都有討論，對於是不是成為公安或者是消防的死角，怎麼樣能夠在制度面上能夠來改善缺失。至於地方部分有在執行面的問題，會請調查小組針對不管是在行政的管理，或者是碰到類似城中城大樓的個案的時候，或碰到沒有辦法執行的時候，有沒有疏忽的地方會來調查。
高市府政風處指出，成立調查小組的任務宗旨，在求完整釐清事件的責任歸屬，並追究相關行政責任，以避免相類案件再次發生，故調查將涵蓋三大面向，分別包括現行法令周全性之檢討、災前執法及行政管理有無疏漏輕忽或不夠積極之處以及救災行為有無延遲及妥適。
政風處強調，行政調查小組之組成，成員人數暫定為11名，除由副市長林欽榮擔任召集人，並將由市府政風處處長及法制局局長參與協助調查外，其他成員將聘請具有建築、消防及法律等專業三大領域之府外專家學者參與，外部成員之人數比例將達8名，以確保本行政調查結果之專業、公正及客觀性，並將其調查結果公開周知，且做為釐清行政責任以及提供市府進行後續檢討改進機制以及強化行政管理之依據。