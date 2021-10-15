餐點放門口「綠色外送箱」！他卻慘遭投訴 畫面曝網笑翻
美食外送服務對民眾來說相當方便，只要待在家中動動手指，就有外送員將餐點送到家門口，不論外頭天氣太熱或下雨不方便出門，外送員都會按照平台上的備註送達消費者手中。不過日前就有名外送員發現，自己按照客人要求，把餐點放在「門口綠色外送箱」，卻遭到檢舉投訴，無奈之下只好將事發經過與畫面分享到網路上，讓不少網友看了全笑歪。
編輯中心/綜合報導
2021-10-15 15:17:35
這名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》曬出這張莫名其妙的訂單紀錄，按照客人的備註指示，他要求外送員送達地址後，將餐點放在門口右下角的「綠色外送箱」就可以了。不過當原PO抵達門口時，卻不見任何「外送箱」，門口前方僅有個大型的「垃圾子母車」，無奈之下只好放在上頭，自認是被消費者惡整了。
沒想到這卻讓他因此遭到客訴，原PO抱怨明明是顧客說要放「綠色外送箱」的，憑什麼他照做後，對方卻反而跟外送平台客服回報投訴，害他遭到停權整整7天。不過文章分享到社團後，留言中竟釣出另名網友曬出另一個角度的照片，原來就在門口外的地上有一個小紙箱，模樣相當不起眼，更讓他笑稱「住到現在才知道，原來一直以來我都搞錯外送箱了！難怪我有時候點得多都覺得外送箱很擠，原來是我的外送員放錯了，他沒看到大的」。
這起烏龍停權事件也掀起不少網友討論，許多民眾看到照片也能體會為何外送員的難處，紛紛幽默調侃「那叫子母車，不叫外送箱啊」、「沒毛病，顏色是對了！」、「一個天真、一個天才無誤」、「這外送箱…我們公司也有」、「這個我無法完美反駁」、「這個外送箱可以放滿整棟大樓的外送，只是可能不太好取餐」。（編輯：楊智傑）